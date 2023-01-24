Aslında çok daha fazlası var! Peki, neden zeka potansiyelimizin altında bir performans gösteririz?

Her şey için başkalarının onayını beklemek

Neden daima bir onay mekanizmasına ihtiyaç duyarız? Kendi ürettiğimiz şeye pek güvenmediğimizden mi yoksa basitçe bir pohpohlanma ihtiyacı mı? Her şeyden önce kendi kendinizin patronu olun ve yaptığınız, becerdiğiniz şeyi kimseye onaylatma ihtiyacı duymadan evvela kendiniz takdir edin.