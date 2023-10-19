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        Haberler Gündem Güncel 9 katlı binanın yıkılma anı kameralarda! - Son haberler

        Halatla çekilerek yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

        Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da 9 katlı ağır hasarlı bir bina halatla çekilerek yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:29
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        Hasarlı binayı halatla yıktılar!
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        Hatay’ın Antakya ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 9 katlı binanın yerle bir olma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Enkazın büyük bir bölümünün kaldırıldığı Antakya’da binalar; dinamit ve iş makinesiyle yıkılıyor. İlçe merkezi 75. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı bir bina da iş makinesi ve halat bağlanarak yıkıldı.

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        Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #Hatay
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