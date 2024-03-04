Haşr suresi okunuşu ve Türkçe anlamı: Haşr suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti

Haşr suresi Medine döneminde inmiştir. 24 ayet olan Haşr suresi, adını ikinci ayette geçen “el haşr” kelimesinden almıştır. Kur’an’daki sıralamada elli dokuzuncu, iniş sırasına göre yüz birinci suredir. Haşr suresinin ihtivasında Yahudilerle anlaşma yapan münafıklar ile Medine’de yaşayan ve Hz. Muhammed ile yaptıkları anlaşmaya riayet etmeyerek İslam toplumunu yok etmek üzere Mekkeli müşriklerle birlik olan Nadiroğulları’nın Medine şehrinden sürülmesi anlatılmaktadır. Bu yazımızda Harş suresinin okunuşu Türkçe anlamı, tefsiri, Arapça yazılışı ve faziletlerini inceleyeceğiz.

Haşr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

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Haşr Suresi Tefsiri

Tefsir, Kur’an-ı Kerim’in surelerini açıklayan görüşler öne sürme, diğer bir deyişle Kur’an yolu olarak tanımlanabilir. Aşağıda Haşr suresinin tefsiri yer almaktadır:

Tesbih terimi kısaca, bir yandan “şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâlâ’nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları” diğer yandan da “evrendeki bütün varlıkların ilâhî yasalara zorunlu olarak boyun eğip O’nun hükümranlığını itiraf etmeleri” anlamına gelir (ayrıca bk. İsrâ 17/44).

Hicretten kısa bir süre sonra Hz. Peygamber Medine’ye yakın bir mahallede oturan Nadîroğulları ile bir tarafsızlık antlaşması yapmıştı. Uhud Savaşı’na kadar Nadîroğulları bu antlaşmaya uydular. Hatta Müslümanların Bedir zaferine sevindiklerini ve Tevrat’ta anılan âhir zaman peygamberinin Hz. Muhammed olduğuna kanaat getirdiklerini söylemeye başladılar; ama Uhud savaşının Müslümanlar aleyhine sonuçlanması üzerine fikir değiştirdiler ve antlaşmayı bozdular. Reisleri Kâ‘b b. Eşref, yanına bazı adamlarını alarak gizlice Mekke’ye gidip müşriklerin reisi Ebû Süfyân ile bir ittifak antlaşması yaptı. Bu ihaneti haber alan Hz. Peygamber, onları hiç beklemedikleri bir anda kuşatma altına aldı. Bir rivayete göre Hz. Peygamber bir diyet konusunu görüşmek üzere Nadîroğulları’na gittiğinde onların kendisini güler yüzle karşılayıp o arada hakkında suikast düzenlemeye kalkmaları (ki bunu kendisi fark ettiği gibi vahiyle de teyit edilmişti) bardağı taşıran son damla olmuştu. Her hâlükârda âyetlerden kolayca anlaşıldığı üzere yüce Allah Müslümanlar için yakın bir tehlike oluşturan bu topluluğun bulunduğu yerden uzaklaştırılmasını mukadder kılmış, Müslümanların da tahmin etmediği biçimde kıskıvrak yakalanmalarını sağlamıştı. Nadîroğulları ise, muhkem kalelerine (ki altı kaleleri vardı), evlerinin çok sağlam olmasına ve münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selûl ile Mekke müşriklerinden ve diğer Yahudi kabilelerinden gelecek yardımlara güveniyorlardı. Ama hiçbir yerden yardım gelmedi, Allah onların yüreklerine korku düşürdü ve Müslümanların bu kuşatması karşısında çaresiz kalıp yurtlarını terk etmeye razı oldular. Silâhları dışındaki eşyalarını yanlarına almalarına müsaade edildi, 600 deve yüküyle kuzey yönünde yola çıktılar; Hayber, Hîre ve Şam (Suriye) bölgesindeki bazı şehir ve kasabalara yerleştiler (bilgi için bk. Zemahşerî, IV, 78-79; İbn Âşûr, XXVIII, 65-72; Emin Işık, “a.g.m.”, XVI, 425).