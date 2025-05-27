Hastane malzemelerini yiyen yeni bir bakteri türü keşfedildi

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, hastanelerde sık görülen bir bakteri türünün, tıbbi cihazlarda kullanılan plastikleri hem parçaladığı hem de bu malzemelerle beslendiği tespit edildi.

Araştırmacılar, dünya genelinde yılda yaklaşık 559 bin ölüme neden olan ‘Pseudomonas aeruginosa’ adlı bakterinin, bir hastanın yara enfeksiyonundan izole edilen bir türünü inceledi. Bu bakteri, sahip olduğu özel bir enzim sayesinde, belirli plastik türlerini parçalayıp enerji kaynağı olarak kullanabiliyor. Bilim insanları bu enzime ‘Pap1’ adını verdi.

PLASTİĞİ PARÇALIYOR, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, bu enzimin yalnızca plastiği parçalamakla kalmadığı, aynı zamanda bakterinin bu malzemeyi besin olarak kullanarak büyümesini sağladığı görüldü. ‘Pseudomonas Aeruginosa’, bağışıklık sistemine ve antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesini sağlayan ‘biyofilm’ adı verilen koruyucu tabakalar oluşturabiliyor. Çalışmada, bakterinin plastik üzerinde daha büyük ve dayanıklı biyofilmler geliştirdiği gözlemlendi.

Analizler, bakterinin parçaladığı plastik maddeleri biyofilmin içine entegre ederek bu yapıyı güçlendirdiğini ortaya koydu. Plastik, adeta bir çimento işlevi görerek enfeksiyonun daha dirençli hale gelmesine katkı sağladı.