Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, 25 yaşındaki Astou Ndour ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Pivot oyuncuya başarı dileyen Bayraktar, 1.98 boyundaki Ndour'un Hatay ekibine büyük katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.
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