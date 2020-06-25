Büyükşehir belediyesi sivil zabıta ekipleri, bir kişinin Yavuz Selim Caddesi'nde koltuk değneğiyle dilendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekiplere yakalanan ve 187 lira idari para cezası uygulanan dilenci, koltuk değneğini bıraktı ve belediyeye yürüyerek gitti.Dilencinin yürüyerek belediye gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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