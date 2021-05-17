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Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkhan Karayolu Aktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman Balcı'nın kullandığı 31 V 8462 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Balcı ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Doğan, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Doğan'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için jandarma harekete geçti.