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Hatay'da polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte otomobille polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Ş, Armutlu Kavşağı'nda denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 06 DS 4498 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonrası Gündüz Caddesi'nde durdurulan otomobilden mazgalın içine poşet atıldığını fark eden ekipler, mazgalı aradı.

Poşette 40 gram eroin bulunurken araç sürücüsü S.Ş. ile otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişiye ayrıca kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

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