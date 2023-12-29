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        Bakan Yumaklı Hatay'da (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:35
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        Bakan Yumaklı Hatay'da (2)
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        KANALİNŞAATINDA İNCELEME

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkhan ilçesinde barajlar arası su aktarımı sağlayacak Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri eşlik etti. Yumaklı, deprem bölgesinde tarımsal üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çalıştıklarını anlattı. Bakan Yumaklı, "Burası Hatay halkının yörede dediği gibi, Hatay´ın GAP´ı. 1,7 milyar liralık bir maliyeti var bu tünelin. Peki işlevi ne? Tahtaköprü Barajı´ndan yaklaşık 2 bin 38 metre, yani 2 kilometrenin üzerinde bir uzunlukta, 5 metre çapında bir tünelle yıllık 240 milyon metreküplük suyu Reyhanlı Barajı´na aktaracak. Yani bu bereketli toprakların daha iyi üretim yapabilmesi için daha kaliteli, daha verimli ürünler üretebilmesi için son derece önemli bir yatırım. Temel ihtiyacımız olan gıda üretimi, gıda ürünleri için de çok önemli yatırım da devam etmiş olacak. Bu ve benzeri yatırımlarımızı zaman içerisinde hizmete açıyoruz. Bütün arzumuz, vatandaşımızın tarımsal üretimini verimli, kaliteli ve sürdürülebilir yapması" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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