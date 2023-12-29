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        Motosikletin çarptığı anne- kızı ölüm ayırdı

        HATAY'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı anne Kıymet Çıtlak yaşamını yitirdi, kızı D.Ç. ile sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 02:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 02:40
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        Motosikletin çarptığı anne- kızı ölüm ayırdı
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        HATAY'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı anne Kıymet Çıtlak yaşamını yitirdi, kızı D.Ç. ile sürücü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. C.O. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Kıymet Çıtlak ve kızı D.Ç.'ye çarptı. Anne ile kızı ve motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne- kız ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kıymet Çıtlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. D.Ç. ve motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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