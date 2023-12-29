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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybını karşıladıklarını belirterek, pazar gününe kadar da büyükbaş hayvan dağıtımının tamamının gerçekleştirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:37
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybını karşıladıklarını belirterek, pazar gününe kadar da büyükbaş hayvan dağıtımının tamamının gerçekleştirileceğini belirtti.

        Yumaklı, Kırıkhan'daki hayvan pazarında, 6 Şubat depremlerinde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bulundukları toprakların tarımsal üretim anlamında her zaman Anadolu'nun ihtiyacını karşılamak üzere var olmuş bereketli topraklar olduğunu söyledi.

        Bu toprakların 6 Şubat depremleriyle elim olayla anıldığını aktaran Yumaklı, ancak o halde bile buralarda üretime devam eden üreticilerin olduğunu aktardı.

        Depremin ilk anından itibaren bütün güçleriyle devletin ve hükümetin depremzedelerin yanında olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Bizler de Bakanlık olarak üretimin sürdürülebilir olması için her şeyi yaptık. Bunları birçok kereler söylediğimiz için tekrar etmeyeyim ancak çok önemli bir husus vardı, bugün de burada olmamızın gerekçesi Sayın Cumhurbaşkanımız bize ve bütün kamuoyuna 'depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bütün bu kayıpları birebir karşılanacak' diye söyledi ve bize de bu talimatı verdi. Biz bu geçen süre içerisinde 43 bin 317 küçükbaş hayvanının deprem bölgesindeki kayıpları olan vatandaşlarımıza dağıtımını tamamladık, yaklaşık 549 bin kanatlı hayvan kaybı vardı, onları da karşıladık. 26 bin 318 arısıyla beraber kovanı temin ettik, büyükbaş hayvan kaybı vardı yaklaşık 5 bin 408 adet, bunların da bir bölümünü peyderpey tamamladık. Bu pazar gününe kadar tamamını vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

        Yumaklı, bütün bu kayıpları karşılarken özellikle cins ve verim olarak en üst düzeyde olanlarını vermek adına süreci biraz yaymış olduklarını söyledi.

        Hatay'da da büyükbaş hayvanların 1211'inin dağıtıldığını belirten Yumaklı, küçükbaş ve diğer kovan ve benzeri teminlerin yapıldığını dile getirdi.

        - Gelir koruma sigortası

        Büyükbaş hayvanların 762'sini de bugün üreticilerin bir bölümüne kendilerinin verdiğini, diğerlerine de pazar gününe kadar teslim edileceğini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Elbette biz üreticilerimizin üretimi sürdürebilmesi için birçok şey yapıyoruz. Daha dün gece Resmi Gazete'de yayınlandı, Mesela gelir koruma sigortası. Yani buğday eken üreticilerimizin makarnalık ve ekmeklik buğdayla alakalı eğer poliçe yaptıkları, sigortaladıkları bedel piyasa fiyatından daha yüksekte kalır ise yani piyasa fiyatı düşerse o poliçeyle onları karşılayacağız, bu dünyada uygulaması olmayan, ilk kez bizim ülkemizde uygulamaya geçecek bir husus. Bunun gibi birçok uygulamamız var. Tek isteğimiz var, bu eli öpülesi, her şeye rağmen üretime devam eden üreticilerimizin üretimine devam etmesi ve bu bereketli toprakların önce Anadolu'yu, ondan sonra da ihtiyacı olan diğer coğrafyaları doyuracak, onların gıda ihtiyacını temin edecek üretimi yapabilmeleri."

        Başta Hatay olmak üzere tüm deprem illerine geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, yeni yılın da önceki yıllardan çok daha iyi olmasını temenni etti.

        Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşayan ve depremde hayvanlarını kaybeden Leyla Yüklü de Bakan Yumaklı'ya teşekkür ederek "İneklerin, danaların verileceğini hiç ummuyorduk, en son düşündüğüm şeydi. Şükür Allah bize bunu da nasip etti. Devletimize milletimize zarar ziyan vermesin, Cumhurbaşkanı'mızı, bakanlarımızı, başkanımızı başımızdan eksik etmesin, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

        Daha sonra, üreticilere büyükbaş hayvanları teslim edildi. Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Kaymakam Fikret Dağ, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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