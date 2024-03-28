Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile askeri erkan da yer aldı.

Bakan Güler daha sonra Vali Masatlı ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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