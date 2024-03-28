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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğini ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:30
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğini ziyaret etti
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliğine ziyarette bulundu.

        Güler, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da geçici valilik binasına gitti.

        Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler'e, Vali Mustafa Masatlı hediye takdiminde bulundu.

        Bakan Güler daha sonra Vali Masatlı ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

        Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile askeri erkan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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