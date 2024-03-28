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        Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:51
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        Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, Reyhanlı-Antakya yolunun Açcana mevkisinde durdurdukları bir otomobil ve toplu taşıma aracında arama yaptı.

        Aramada, toplu taşıma aracının bagajında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.S, S.K. ve Z.M.A. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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