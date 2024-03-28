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        Hatay'da çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı

        Hatay'ın Belen ilçesinde çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:54
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        Hatay'da çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yapılan asayiş denetiminde şüphelendikleri 1 otomobili durdurdu.

        Araçtaki incelemede bulunan altınların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, E.T, M.Ç. ve G.L'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler emniyete götürüldü, altınlar da sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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