Hatay'da çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yapılan asayiş denetiminde şüphelendikleri 1 otomobili durdurdu.
Araçtaki incelemede bulunan altınların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, E.T, M.Ç. ve G.L'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürüldü, altınlar da sahiplerine teslim edildi.
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