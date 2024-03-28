İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerinde bisiklet ile elektrikli bisiklet çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheli A.D, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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