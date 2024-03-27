Hatay'daki kazada ölen aynı aileden 6 kişi yan yana toprağa verildi

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ş.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 31 AGU 531 plakalı TIR, karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti. Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.