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        Hatay'daki kazada ölen aynı aileden 6 kişi yan yana toprağa verildi

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:35
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        Hatay'daki kazada ölen aynı aileden 6 kişi yan yana toprağa verildi
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ş.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 31 AGU 531 plakalı TIR, karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti. Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.

        ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA

        Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde süratle gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı.

        Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin Payas Asri Mezarlığı ve Şehitlik Camisi'ndeki cenazelerinde, Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu. Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlarda, son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı. Öte yandan TIR şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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