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        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı (2)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDUHatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:07
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        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı (2)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belirlendi. 31 AJP 037 plakalı otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) olduğu bildirildi. Sönmez çiftinin diğer kızı Meleksu Sönmez’in (8) ise yaralandığı öğrenildi.

        Ailenin Dörtyol’daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra yaşadıkları Payas ilçesine dönerken kazanın yaşandığı bildirildi. Kazada ölen 6 kişinin yarın öğleyin Payas’ta toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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