Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Dörtyol- Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı TIR, sağanak yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR’a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.