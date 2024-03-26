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        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:10
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        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Dörtyol- Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı TIR, sağanak yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR’a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

        TIR sürücüsü Ş.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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