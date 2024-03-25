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        Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:34
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        Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde 19 Mart'ta yaşanan motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen şüpheli C.Z, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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