Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatikli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

        Bölgede yapılan incelemede, kazıyı gerçekleştiren A.K, Ö.F.M, A.A. ve H.K. suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        La Sagrada Familia'nın tamamlanması için tarih verildi
        La Sagrada Familia'nın tamamlanması için tarih verildi
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Entübe edildi
        Entübe edildi

        Benzer Haberler

        Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre veri...
        Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre veri...
        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da konteyner kente açılan atölye, kadınları meslekle tanıştırıyor
        Hatay'da konteyner kente açılan atölye, kadınları meslekle tanıştırıyor
        Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, vatandaş...
        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, vatandaş...