Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Bölgede yapılan incelemede, kazıyı gerçekleştiren A.K, Ö.F.M, A.A. ve H.K. suçüstü yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatikli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

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