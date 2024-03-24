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        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın duvarına çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:27
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        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın duvarına çarpması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        A.Ö. idaresindeki 31 APF 701 plakalı otomobil, Yenimahalle'de sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Bir binanın duvarına çarptıktan sonra devrilen araçtaki sürücü ve karısı M.Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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