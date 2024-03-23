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        Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da esnafı ziyaret etti

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:14
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        Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da esnafı ziyaret etti
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu.

        Masatlı, esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

        Vali Masatlı'ya ziyaretlerinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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