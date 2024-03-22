Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da iftara katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Bayraktar, Karataş Konaklama Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluşmasında, devletin 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk anından itibaren Hatay'da olduğunu söyledi.

Devletin, bütün imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek "asrın felaketi" dedikleri büyük hadisenin üstesinden gelebilmek için gayret ettiğini belirten Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Biz tekrar bu şehirlerimizi inşa ve ihya etmek, tekrar bu şehirlerimizdeki hayatı normale döndürmek için çalışacağız, gayret edeceğiz. Konutları yapacağız, tekrar normal hayatı sağlayacağız' dedi. Biz de onun ortaya koyduğu bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.