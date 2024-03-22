Belen Kaymakamı Yılmaz'dan yaşlılara ziyaret
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Kaymakam Yılmaz, Benlideresi, Şekere ve Kıcı mahallelerindeki yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, onların taleplerini dinledi.
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