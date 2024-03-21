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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'ın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:14
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'ın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Babacan, İskenderun'da seçim otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

        Daha sonra seçim otobüsüyle Arsuz ilçesine giden Babacan, yolda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, burada partililerle görüştü.

        Babacan, son olarak Kırıkhan ilçesinde de seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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