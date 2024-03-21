DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'ın ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

Babacan, son olarak Kırıkhan ilçesinde de seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, burada partililerle görüştü.

Daha sonra seçim otobüsüyle Arsuz ilçesine giden Babacan, yolda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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