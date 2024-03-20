Hatay'da ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi
Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladağı'nda bir eve ve Kırıkhan ilçesinde 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, ruhsatsız 20 av tüfeği ile 23 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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