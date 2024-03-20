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        Hatay'da ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi

        Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:36
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        Hatay'da ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi
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        Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde ruhsatsız 20 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladağı'nda bir eve ve Kırıkhan ilçesinde 8 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, ruhsatsız 20 av tüfeği ile 23 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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