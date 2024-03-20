Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Çocukluğunun lezzeti hünkar külahı tatlısını prefabrik işletmede yapıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da, depremlerde işletmesi yıkılan Mahmut Mengüllüoğlu, açtığı prefabrik işletmede, çocukluğunda yediği ve lezzetini unutamadığı hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukluğunun lezzeti hünkar külahı tatlısını prefabrik işletmede yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da, depremlerde işletmesi yıkılan Mahmut Mengüllüoğlu, açtığı prefabrik işletmede, çocukluğunda yediği ve lezzetini unutamadığı hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.

        Mengüllüoğlu'nun, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki 9 yıllık iş yeri 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

        Afette evi de hasar alan Mengüllüoğlu, eşi ve 2 çocuğuyla taşındığı Subaşı Mahallesi'nde prefabrik bir iş yeri kiralayan Mengüllüoğlu, hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.

        Mahmut Mengüllüoğlu (59), AA muhabirine, depremde önce işletmesinde 6 yıl önce hünkar külahı tatlısını yapmaya başladığını söyledi.

        Çocukluğunda bu lezzeti severek tükettiğini aktaran Mengüllüoğlu, "Çocukluğumuzda Antakya Köprübaşı'nda hünkar külahı satan yaşlı bir amcamız vardı. O zamanlar hünkar külahını çok yerdik. 6 yıl önce de amcamızdan esinlenerek tatlıyı yeniden yaşatmak istedim." diye konuştu.

        Mengüllüoğlu, depremle unutulmaya yüz tutmuş lezzeti yaptığı işletmesinin yanı sıra evini kaybettiğini belirtti.

        Afetin ardından bir süre çalışmadığını aktaran Mengüllüoğlu, kısa süre önce de oturduğu mahallede prefabrik bir iş yeri kiraladığını anlattı.

        Yeni iş yerinde unutulmaya yüz tutmuş hünkar külahı tatlısını yapmayı sürdürdüğünü belirten Mengüllüoğlu, müşterilerinin bu lezzeti severek tükettiğini dile getirdi.

        Tatlı ustası Murat Kuş (47) da hünkar külahının un, su, bitkisel margarinin yoğrularak elde edilen yumuşak hamurun özel kalıplara sarılıp pişirilmesiyle elde edildiğini ifade etti.

        Pişen külahın içini özel hazırlanan süt kremasıyla doldurduklarını ve isteğe göre çikolata ya da Antep fıstığı ile servis ettiklerini aktaran Kuş, tatlıya talebin fazla olduğunu belirtti.

        Kuş, tatlının tanesinin 10 lira, kilosunun ise 250 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

        Müşterilerden Gülay Kuş da hünkar külahının sürekli tükettikleri lezzetlerden olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Almanya ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor
        Almanya ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, Hatay Belen'de seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti:
        Bakan Özhaseki, Hatay Belen'de seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti:
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı
        Bakan Özhaseki, Hatay'da millet bahçesi açılışı ve iftara katıldı
        Bakan Özhaseki, Hatay'da millet bahçesi açılışı ve iftara katıldı
        Bakan Özhaseki, Hatay İskenderun'da park açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Hatay İskenderun'da park açılışında konuştu: