Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adreslerde, bir kısmı dolu 64 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı), 539 kilogram kıyılmış tütün, 72 elektronik sigara likiti ve 112 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi.

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