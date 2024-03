Bakan Özhaseki: Hatay'da 224 milyarlık yatırımımız var

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği il olan Hatay’a 224 milyar liralık yatırımları olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Özhaseki, "Yaralar sarılıncaya kadar. Bütün hak sahibi kardeşlerimiz; 'Evet hakkımızı aldık, sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar buralardayız. Sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi programa katılmak ve açılış yapmak için Hatay’a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma törenine katıldı. Rezerv alan içinde bulunan Akasya Mahallesi'ndeki 500 konutlar inşaat alanına gelen Özhaseki, bakanlık olarak depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti. Özhaseki, "Hatay'ı önemsediğimiz için bizim buraya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak çok büyük yatırımlarımız var. Geçmişte depreme kadar 74 milyar TL'lik yatırım yaptık ama depremden sonra şu anda tam 224 milyar TL'lik Hatay'da yatırımımız var. Bundan sonra devam edecek, yaralar sarılıncaya kadar. Bütün hak sahibi kardeşlerimiz; 'Evet hakkımızı aldık, sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar buralardayız. Sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. Kabinemizde en önemli gündem maddesi emin olun, deprem bölgeleri ve Hatay. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, ‘O bölgelerde evleri en güzel şekilde yapın, evlerimizi depreme dirençli yapın. Yıkılan evlerin nasıl olduğu önemli değil, insanlarımızı bundan sonra en güzel evlerde oturtalım'" dedi.

'MALİYE BAKANIMIZ DEPREM BÖLGESİ İÇİN AĞZINI AÇMAZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in her ödeme için ince eleyip sık dokuduğunu ancak deprem bölgesi için hiçbir ödemeye itiraz etmediğini belirten Özhaseki, ‘’Emin olun Hazine ve Maliye Bakanımız her masraf için her ödeme için her bir gider için ince ince hesaplar yapar. Ama konu deprem bölgesi olunca konutlar, hak sahiplerinin evlerine kavuşması konusunda hiç sesini çıkarmaz. Kolay değil büyük iki deprem yaşadık. 14 milyon vatandaşımız zarar gördü. 680 bin konut ve 170 bin iş yerimiz yerle bir oldu. Maddi zarar 104 milyar dolar, manevi zararı ölçecek bir alet bulunamadı. Biz vicdanen müsterihiz" diye konuştu.

'BAZI BAŞKANLAR DEPREM TURİSTLİĞİ YAPTI'

Bakan Özhaseki, deprem döneminde bölgeye gelip daha sonra uğramayan siyasilere de gönderme yaparak, "Nüfusu milyonlarca olan, konuştuğunda arkasında 20 tane kamera olan belediye başkanları, arada bir geldiler bir iki çadırın önünde durup selfie çekip gittiler. Onlar da deprem turistiydi. 31 Mart'ta hesabını soracak, Hataylılar. Ancak olmasa bile yüce Allah hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu’nun yaptığı duanın ardından Bakan Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekillerinin katılımıyla 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma törenini gerçekleştirildi.

Bakan Özhaseki, daha sonra İskenderun ilçesinde Cebike TOKİ Afet Konutları'nın kura çekim törenine katıldı. Törende kuralar çekildi, binaların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.