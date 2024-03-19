Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö, F.A, G.Ö.S, A.G.K. ve K.Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.