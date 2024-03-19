Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Bakan Özhaseki, Hatay'da millet bahçesi açılışı ve iftara katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın İskenderun ilçesinde millet bahçesinin açılışına ve iftara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki, Hatay'da millet bahçesi açılışı ve iftara katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın İskenderun ilçesinde millet bahçesinin açılışına ve iftara katıldı.

        Özhaseki, kentteki programları kapsamında İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki millet bahçesinin açılışına iştirak etti.

        Burada alanı gezen Özhaseki, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan millet bahçesiyle ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra aynı yerdeki toplu iftar törenine katılan Özhaseki, herkesin ramazanını tebrik etti.

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun dua okumasının ardından katılımcılar tarafından millet bahçesinin açılış kurdelesi kesildi.

        Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel ile diğer ilgililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, Hatay İskenderun'da park açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Hatay İskenderun'da park açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Hatay'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne...
        Bakan Özhaseki, Hatay'da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne...
        Bakan Özhaseki: Hatay'da 224 milyarlık yatırımımız var
        Bakan Özhaseki: Hatay'da 224 milyarlık yatırımımız var
        Bakan Özhaseki, Hatay'da toplu temel atma töreninde konuştu:
        Bakan Özhaseki, Hatay'da toplu temel atma töreninde konuştu:
        Samandağ'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
        Samandağ'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
        CHP Payas Belediye Başkan adayı Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı
        CHP Payas Belediye Başkan adayı Yılmaz'ın bulunduğu araç kaza yaptı