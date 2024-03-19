Hatay'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 38 TZ 8127 plakalı tır, İskenderun-Dörtyol D-90 kara yolunda A.T. yönetimindeki 31 APU 816 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü A.T. ve beraberindeki N.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
N.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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