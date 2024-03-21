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        Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düzenlenen operasyonlarda aranan 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:23
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        Hatay'da aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düzenlenen operasyonlarda aranan 2 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde bir apartmanın girişinden park halindeki bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.C.Ç'yi operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Arananlara yönelik operasyonda da ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.A'yı yakaladı.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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