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        Hatay'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:35
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        Hatay'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        F.D. idaresindeki 34 GL 1397 plakalı tır, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.Ş. yönetimindeki 31 KKN 75 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile kamyondaki H.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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