Hatay'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.D. idaresindeki 34 GL 1397 plakalı tır, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.Ş. yönetimindeki 31 KKN 75 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyondaki H.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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