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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde kaçak ürünler bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:44
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde kaçak ürünler bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 1050 paket sigara ile 170 elektronik sigara ele geçirildi.

        Ekipler, A.K'yi gözaltına aldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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