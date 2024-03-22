Hatay Valisi Masatlı, hükümet binası inşaatında incelemelerde bulundu
Vali Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde yapımına başlanan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde yapımına başlanan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.
Masatlı, Halilbey Mahallesi'ndeki inşaatla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Burada yaptığı açıklamada Masatlı, yapılacak olan hükümet konağının kentin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
Depremlerden etkilenen Hatay'ın tüm ilçelerinde inşa ve imar çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Masatlı, hükümet konağı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını dile getirdi.
Masatlı'ya inceleme sırasında Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da eşlik etti.
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