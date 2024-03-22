Samandağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İbrahim Ç. idaresindeki 31 DM 906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çevlik yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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