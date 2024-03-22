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        Samandağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:48
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        Samandağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İbrahim Ç. idaresindeki 31 DM 906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çevlik yolunda şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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