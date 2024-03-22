Antalya'da vefat eden polis memurunun cenazesi Hatay'da toprağa verildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin'in (50) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin'in (50) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi
Antalya'daki törenin ardından Gültekin'in cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi.
İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın kıldırdığı namazın ardından Gültekin'in cenazesi Yeşilköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Gültekin'in ailesinin yanı sıra Kaymakam Ümit Altay, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Kalkan, kurum amirleri ve meslektaşlarıyla vatandaşlar katıldı.
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