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        Bakan Bayraktar: Kendi petrolünü üreten bir Türkiye'ye doğru yürüyoruz

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Hatay'da çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:45 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:50
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        Bakan Bayraktar: Kendi petrolünü üreten bir Türkiye'ye doğru yürüyoruz
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Hatay’da çeşitli ziyaretler yaptı. Hassa ilçesindeki mitingde konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin kendi petrolünü üreten bir ülke olmaya doğru gittiğini söyledi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi. Bakan Bayraktar, Hassa ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, daha sonra ise Aktepe Mahallesi'ndeki mitinge katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Bayraktar, 2024 yılında yeni keşifler ve yeni gaz kaynakları bulmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

        Gabar’da günlük 37 bin varil petrol üretimi olduğunu ve bu rakamın 100 bin varile ulaşacağını açıklayan Bayraktar şunları söyledi:

        "İnşallah 2024 yılında başka keşifler yeni gazlar Karadeniz'de diğer yerlerde bulmak için gece gündüz çalışıyoruz İnşallah yeni müjdeler sizlerle paylaşacağız dolayısıyla Türkiye kendi gazını üreten o gazı Türkiye'deki bütün hane halkına tüm vatandaşlarımıza sunan anlayışla enerji de yürüyoruz ama onun yanında kendi petrolünü üreten bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Geçmişte terörle anılan Gabar’da bugün Türkiye günde 37 bin varil petrol üretiyor Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyor: inşallah orada 100.000 varile doğru Türkiye'yi daha güçlü daha büyük kılmak için sizlere daha iyi imkanlar sunabilmek için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz’ dedi.

        Hatay’ın Avrupa’nın enerji arz güvenliğini sağlayan önemli bir şehir olduğuna değinen Bayraktar, "Hatay bizim için çok önemli Hatay Türkiye'nin enerjisini enerji katan bir yer güneşi ile diğer projeleriyle Dörtyol’uyla Türkiye'nin hatta Avrupa'nın arz güvenliğini sağlayan önemli bir şehir" diye konuştu.

        'ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ'

        6 Şubat depremlerinin hasar verdiği şehirleri eskisinden daha düzenli ve güzel şekilde inşa edeceklerine dair söz verdiklerini söyleyen Bayraktar “Tabii geçtiğimiz yıl çok büyük bir felaket yaşadık çok kardeşimizi akrabamızı birçok insanı kaybettik 6 Şubat depremleri Hatay'ın genelini tüm ilçelerini çok etkiledi ama biz, devletimiz birinci günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep sahadaydık Yiğit düştüğü yerden kalkar misali inşallah biz şehirlerimizi bu düştüğü yerden bu durumu tersine çevireceğiz şehirlerimizi tekrar inşa ve ihya edeceğiz tekrar eskisinden çok daha güçlü çok daha düzenli şehirler haline getireceğiz inşallah ve milletimize söz verdik” diye konuştu. 

        Bakan Bayraktar’ın programına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk eşlik etti.

        Bakan Bayraktar Hassa’daki programlarının ardından Kırıkhan ilçesine geçti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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