Bakan Bayraktar: Kendi petrolünü üreten bir Türkiye'ye doğru yürüyoruz (2)

DEPREMZEDEVATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI

Hatay'da ziyaretlerini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Devletin her daim depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Biz bu şehirlerimizi tekrar inşa etmek için, ihya etmek için ve bu şehirlerdeki hayatı normale döndürmek için çalışacağız, gayret edeceğiz. Konutları yapacağız, tekrar ticari hayatı, normal hayatı sağlayacağız. Hiçbir şeyden endişe etmeyin; devletimiz burada ve sizlerin yanında. İnşallah konutlar, hızlı yükseliyor ve bir kısmı teslim edildi. Edilmeye devam edecek" dedi. Devlet-millet el ele güçlü oldukça daha iyi şartları vatandaşları sunmayı sürdüreceklerini aktaran Bayraktar, depremzede vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Öte yandan Bakan Bayraktar, Kırıkhan'da depremzede esnafları ve Kodallı Mahallesi'ndeki geçici yaşam merkezinde yaşayan Şehit Hidayet Atmış'ın ailesini de ziyaret etti.