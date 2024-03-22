CHP'li Lütfü Savaş mahalle toplantısında saldırıya uğrayıp, platformdan düştü (2)
SAVAŞ:TEDAVİSİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIMHatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş'ı mahalle toplantısında iterek platformdan düşmesine neden olan kişinin psikiyatrik tedavi gören A.
SAVAŞ:TEDAVİSİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş'ı mahalle toplantısında iterek platformdan düşmesine neden olan kişinin psikiyatrik tedavi gören A.G. olduğu öğrenildi. A.G. hakkında şikayette bulunmayan Başkan Savaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisinin tedavisi için her şeyi yapacağını söyledi. Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum."
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