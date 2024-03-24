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        Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 03:33 Güncelleme: 24.03.2024 - 03:35
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        Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 31 C 2407 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Yunus Emre Mahallesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 AKY 182 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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