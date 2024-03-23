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        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, vatandaşlarla iftarda buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:42
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        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, vatandaşlarla iftarda buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

        AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Hatay Merkez Spor Salonu'nda "Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele" adlı iftar programı düzenlendi.

        Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini diledi.

        Hatay'ın tüm potansiyelinin farkında olduklarını ifade eden Öntürk, şöyle devam etti:

        "Tarım, sanayi, turizm ve gastronomi başta olmak üzere, şehrimizin ekonomik potansiyelinin farkındayız. Bunun yanı sıra deprem sonrası ortaya çıkan zaruri ihtiyaçların ve taleplerin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçireceğimiz dinamikleri ve talepleri karşılayacak yol haritasını da çok detaylı çalıştık. Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyeciliği ve yerel hizmetler alanında başarılı uygulamalara, deneyim zenginliğine ve yetkin insan kaynakları havuzuna sahibiz."

        Öntürk, şehrin yeniden ayağa kalkması için projelerinin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu kaydetti.

        Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

        İftar programına AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan ile kanaat önderleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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