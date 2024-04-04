AK Parti Hatay İl Başkanı Erdoğan: Suç duyurunda bulunacağız

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen partisinin adayı Mehmet Öntürk'e mazbatanın verilmesi için İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını, belediyede bilgi ve belgelerin karartıldığına dair duyumlarla ilgili de Emniyet'e suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden bilgisayarların çalındığı, belge ve bilgilerin karartıldığına dair duyumlar aldıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında, "31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde adayımız Sayın Mehmet Öntürk'ün seçimi kazandığı kesinleşmiştir. Bunun için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'e mazbatasının verilmesi için bugün İl Seçim Kurulu'na başvurumuzu yapıyoruz. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden, daha sonra yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakın, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği, içerikleriyle oynandığına ilişkin tarafımıza ulaşan bilgi, belge, fotoğraf gibi dokümanları da içeren suç duyurumuzu bugün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıyoruz. Genel başkanları ve adayları başta olmak üzere kaybettikleri seçimi hazmedemeyenlerin, kamuoyunu ve adli makamları yalan yanlış basın açıklamaları ve itirazlarla oyalayıp, asıl amaçlarının belediyede yıllardır süren hırsızlıkların, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerini örtmek için zaman kazanmak olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.