Hatay'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "İlmihal Yarışması" düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "İlmihal Yarışması" düzenlendi.
Dörtyol İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 4 okuldan 12 öğrenci katıldı.
Yarışmada dereceye giren Dörtyol Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirildi.
Yarışmaya katılan öğrencilere de hediye çeki verildi.
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