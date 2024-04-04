Hatay'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi

Dörtyol İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 4 okuldan 12 öğrenci katıldı.

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