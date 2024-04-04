Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, N.T, O.S, E.O, O.D, A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.T, O.S. ve E.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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