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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:02
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında ekipler, N.T, O.S, E.O, O.D, A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.T, O.S. ve E.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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