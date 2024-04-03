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        Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:34
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        Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kerim Ş. yönetimindeki 31 EJ 482 plakalı motosiklet, Emek Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen kamyona yandan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosiklette bulunan Azime Ş. (75), arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonun altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Azime Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis, olay yerinden kaçan kamyonet sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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