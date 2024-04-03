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        AK Parti'nin disipline sevk ettiği belediye başkanı özür diledi

        HATAY'ın Hassa ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada kendisine oy vermeyenlere yönelik sözleri nedeniyle AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Selahattin Çolak özür diledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:50
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        AK Parti'nin disipline sevk ettiği belediye başkanı özür diledi
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        HATAY’ın Hassa ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada kendisine oy vermeyenlere yönelik sözleri nedeniyle AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Selahattin Çolak özür diledi.

        Hassa’da, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanıp, belediye başkanı seçilen Selahattin Çolak, seçim gecesi zafer konuşması yaptı. Konuşmasında kendine oy vermeyenlerle hesaplaşacaklarını söyleyen Çolak, "Biz milliyetçi ve muhafazakar insanlar olarak, Samandağ'ın Alevi’si affedersin, blok gidiyor. Neredeyse yüzde 100. Biz, bazı küçük hesap peşinde koşanlarla yarın öbür gün hesaplaşacağız. Kimse kusura bakmasın" dedi. Çolak, sarf ettiği sözler nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edildi. Disiplin sevk kararını AK Parti İl Başkanı Dr. Mustafa Erdoğan duyurdu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Çolak’ın sözlerini kınadığını açıkladı.

        ÖNTÜRK: KASTI AŞAN SÖZLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ

        AK Parti'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk de konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Seçim akşamı Hassa’da yaptığı bir konuşmada Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak’ın sarf ettiği talihsiz ve kastı aşan sözler asla kabul edilemez. Hatay’ımızın ve ülkemizin tüm kesimlerini kucaklayan ve kardeş kabul eden inancımızdan, anlayışımızdan, duruşumuzdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğiz. Parti disiplin kurulumuz başta olmak üzere tüm yetkili kurullarımız bu konuda hassasiyetle harekete geçmiştir ve gereken yapılacaktır. Kardeşliğimiz, birliğimiz, Hatay’ımız var olsun" ifadelerini kullandı.

        ÖZÜR DİLEDİ

        Tepkilerin ardından Facebook hesabından açıklama yapan Selahattin Çolak, özür diledi. Çolak, "Seçim akşamı Hassa’da yaptığım bir konuşmamda kastı aşan talihsiz beyanlarım yüzünden çok üzgünüm. Bu sözlerimden dolayı Samandağlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Alevi kardeşlerimizden çok özür dilerim. Hatay’ımızın hoşgörü, kardeşlik ve beraberliği tüm siyasi sonuçların ve makamların üstündedir. Kurulduğu günden beri toplumumuzun her kesimini hoşgörü ve birliktelikle kucaklayan, 85 milyon vatandaşımızın tamamını kardeş bilen AK Parti ailemizden ve Cumhur İttifakı tabanımızdan da bu üzücü ve talihsiz bir açıklamalarım dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları durum için özür diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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