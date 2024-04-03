AK Parti'nin disipline sevk ettiği belediye başkanı özür diledi

HATAY’ın Hassa ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada kendisine oy vermeyenlere yönelik sözleri nedeniyle AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Selahattin Çolak özür diledi.

Hassa’da, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni resmi olmayan sonuçlara göre kazanıp, belediye başkanı seçilen Selahattin Çolak, seçim gecesi zafer konuşması yaptı. Konuşmasında kendine oy vermeyenlerle hesaplaşacaklarını söyleyen Çolak, "Biz milliyetçi ve muhafazakar insanlar olarak, Samandağ'ın Alevi’si affedersin, blok gidiyor. Neredeyse yüzde 100. Biz, bazı küçük hesap peşinde koşanlarla yarın öbür gün hesaplaşacağız. Kimse kusura bakmasın" dedi. Çolak, sarf ettiği sözler nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edildi. Disiplin sevk kararını AK Parti İl Başkanı Dr. Mustafa Erdoğan duyurdu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Çolak’ın sözlerini kınadığını açıkladı.

ÖNTÜRK: KASTI AŞAN SÖZLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ AK Parti'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk de konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Seçim akşamı Hassa’da yaptığı bir konuşmada Belediye Başkan Adayı Selahattin Çolak’ın sarf ettiği talihsiz ve kastı aşan sözler asla kabul edilemez. Hatay’ımızın ve ülkemizin tüm kesimlerini kucaklayan ve kardeş kabul eden inancımızdan, anlayışımızdan, duruşumuzdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğiz. Parti disiplin kurulumuz başta olmak üzere tüm yetkili kurullarımız bu konuda hassasiyetle harekete geçmiştir ve gereken yapılacaktır. Kardeşliğimiz, birliğimiz, Hatay’ımız var olsun" ifadelerini kullandı.