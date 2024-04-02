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        Hatay'da 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:15
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        Hatay'da 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçlarından 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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