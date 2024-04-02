Kalp krizi sonucu ölen BBP İskenderun Başkan adayı Sezgin'in cenazesi defnedildi

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Muzaffer Sezgin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den İskenderun Belediye Başkan adayı olmuş ve 340 oy almıştı.

Cenaze törenine, Sezgin'in ailesi ve yakınlarıyla BBP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen, ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Evinde dün kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sezgin için Sakarya Yeni Camisi'nde tören düzenlendi.

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